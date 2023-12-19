رئيس الوزراء الروسي: مسابقة "إنترفيجن" ستصبح فعالية موسيقية رائعة

أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن ثقته بأن مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية، بصفتها بديلا لـ"يوروفيجن"، ستصبح فعالية موسيقية تلفزيونية رائعة.

يذكر أن مشروع المسابقة الدولية الجديدة للأغنية المشهورة تم الكشف عنه في منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي (منتدى الثقافات الموحدة).

وقد اقترح مدير عام القناة التلفزيونية الروسية الأولى قسطنطين أرنتست بأن تقام أول مسابقة موسيقية من هذا النوع عام 2024.

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وأعلن ميخائيل ميشوستين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة قائلا:" ستتم بالتعاون مع شركائنا صياغة قواعد إجراء هذه المسابقة الإبداعية، وسنشكل لجنة تنظيمية وسنختار أعضاء لجنة التحكيم الذين سيمثلون كل الدول الأعضاء في الرابطة. وأنا على ثقة بأن تصبح مسابقة الأغنية " إنترفيجن" فعالية موسيقية رائعة".

ووصف رئيس الوزراء الروسي منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي الذي انتهت أعماله مؤخرا في روسيا بأنه مؤتمر رفيع المستوى، شاركت فيه ما يزيد عن 90 دولة، بما فيها أكثر من 50 وفدا رسميا.

المصدر: تاس