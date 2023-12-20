حسناء روسية تفوز بلقب ملكة جمال أوروبا – 2023 في شرم الشيخ

أقيم في شرم الشيخ المصرية في 15 ديسمبر، الدور النهائي لمسابقة "ملكات جمال القارات – 2023". وشاركت فيها 65 حسناء مثلت مختلف بلدان العالم.

وبينهن الحسناء الروسية داريا ريشتا التي فازت بلقب "ملكة جمال أوروبا – 2023"، وهو أكبر إنجاز يسجل للجمال الروسي في تلك المسابقة خلال 10 أعوام الماضية.

وولدت الحسناء الروسية في منطقة كوبان بجنوب روسيا حيث أنهت المدرسة الثانوية والجامعة المحلية، وتعمل الآن عارضة للأزياء وتقوم بتدريب مدونات الجمال والصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجهزت للمشاركة في المسابقة، وصقلت مهاراتها في عرض الأزياء والتحدث أمام الجمهور. وعرضت على خشبة المسرح عدة إطلالات، منها زي وطني مصنوع من فستان ذهبي وكوكوشنيك ( قبعة نسائية روسية تقليدية) مزيّن بالقمح. وحملت في يديها باقة من محاصيل الحبوب ترمز إلى خصوبة وثروة وطنها.

orelsreda.ru

وكان لقب ملكة جمال القارات -2023 من نصيب المشاركة التايلاندية التي حصلت على التاج ومبلغ 50 ألف دولار. أما الحسناء الروسية داريا ريشتا فبالإضافة إلى لقب ملكة جمال أوروبا تم تقليدها بجائزة خاصة عن أفضل زي وطني.

وشكرت الحسناء الروسية كل من دعمها في طريقها إلى النجاح ووعدت بمواصلة تمثيل روسيا على الصعيد الدولي.

يذكر أن الغاية من مسابقة جمال القارات هي، حسب وسائل الإعلام المصرية، الترويج والدعاية للسياحة المصرية بشكل عام، وشرم الشيخ على وجه الخصوص.

المصدر: VK