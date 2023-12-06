الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي – 90 إم" المطورة

أرسلت دفعة جديدة من دبابات "تي -90 إم، بروريف" المطورة إلى القوات الروسية.

وتم تسليم تشكيلي الدبابات والمشاة الميكانيكية التابعين للمنطقة المركزية العسكرية في الجيش الروسي دفعة من دبابات تي -90 إم، بروريف" المطورة، تضم 15 دبابة.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، وقالت الوزارة إنه تم تسليم إضافة إلى ذلك، 100 عربة "بي إم بي – 2" بمختلف أنواعها ودبابات "تي – 72 بي 3"و، أوضحت أن العدد الإجمالي للمعدات الحربية والخاصة التي وصلت في نوفمبر الماضي، إلى المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، بلغ 700 قطعة.

يذكر أن "تي -90 إم" هي دبابة تتميز بارتفاع منخفض. وفي الجزء الأمامي لجسمها وبرجها دروع أمامية متعددة الطبقات، ما يعادل مترا واحدا من الدروع الوحيدة الطبقة. وإلى جانب الدروع الكلاسيكية تم تزويد الدبابة بأجهزة الحماية الدينامية الداخلية والخارجية. وتستخدم عناصر من الوقاية الدينامية كذلك لحماية قسم الحركة في الدبابة.

وتتضمن أسلحة الدبابة المدفع الأملس الماسورة عيار 125 ملم والذي يبلغ مدى عمله 4000 متر في حال استخدام الذخائر الجوفاء و5000 متر في حال إطلاق الصواريخ الموجهة. أما في حال استخدام الذخائر الشديدة الانفجار في المسار الباليستي فقد يصل مدى المدفع 10000 متر.

وحصلت "تي – 90 إم" كذلك على نظام حديث لتوجيه النيران، يتضمن جهاز التصويب البانورامي لقائد الدبابة، وجهاز التصويب المركّب النهاري والليلي من طراز "سوسنا – أو". وبفضل التكامل مع منظومة القيادة المعلوماتية على المستوى التكتيكي يسمح نظام توجيه النيران بإرسال وتلقي معلومات الأهداف في ميدان القتال. بالتالي فإن دبابة "تي – 90 إم" المطورة تتفوق إلى حد بعيد على سابقتها "تي – 90" مع الاحتفاظ بعنصر الأمان العالي، وسهولة القيادة والصيانة.

المصدر: روسيسكايا غاريتا