فيلم روسي للرسوم المتحركة يدرج على القائمة الطويلة لجائزة "أوسكار"

أدخلت أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية، فيلم Oneluv للرسوم المتحركة، من إخراج الروسية فاريا ياكوفليفا، على القائمة الطويلة للأفلام المرشحة لنيل جائزة "أوسكار".

وذلك في فئة "أفلام الرسوم المتحركة القصيرة".

أفاد بذلك الحساب التابع لورشة "الكرة" السينمائية الروسية على شبكة VK الاجتماعية الروسية. وقالت الشبكة إن فيلم Oneluv ترشح لنيل "الأوسكار" ضمن القائمة الطويلة التي أعدتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية.

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ويشار إلى أن الفيلم يروي قصة فتاة تقف في مواجهة مع ضيوف عدوانيين في منزلها وتتصدى لهم.

وأعادت الشبكة الاجتماعية إلى الأذهان أن فيلم الرسوم المتحركة قد شارك في 40 عرضا سينمائيا، كما تم إدراجه على القائمة الطويلة لجائزة "النسر الذهبي" السينمائية الروسية.

يذكر أن فاريا ياكوفليفا أنهت عام 2017 كلية الإخراج السينمائي في ورشة "الكرة" السينمائية الروسية. وحازت على 3 جوائز قومية روسية في مجال الرسوم المتحركة. كما أنها شاركت في المهرجانات الدولية للرسوم المتحركة والسينما.

وجدير بالذكر، أن الأكاديمية الأمريكية ستعلن قائمتها القصيرة للأوسكار" في 21 ديسمبر الجاري. وسيتم إعلان المرشحين للأوسكار" في 23 يناير عام 2024.

ويذكر أيضا، أن المخرجين السوفيت والروس منحوا جائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية أعوام 1943 ( الفيلم الوثائقي "هزيمة القوات الألمانية النازية" في منطقة موسكو)، 1969 ( فيلم "الحرب والسلم")، 1976 ( فيلم "درسو أوزالا")، 1981 ( فيلم "موسكو لا تؤمن بالدموع")، 1995 ( فيلم "المنهكون بالشمس").

المصدر: تاس