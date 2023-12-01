وزيرة الثقافة الروسية: المشاهدون الروس يفضلون الأفلام العائلية

أعلنت وزيرة الثقافة الروسية، أن ما يقرب من ربع إجمالي إيرادات شباك التذاكر عام 2023، تعود إلى عرض الأفلام الروسية التي تنتمي إلى فئة الأفلام العائلية.

وقالت وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا إن الأكثر شعبية لدى رواد السينما الروس هي الأفلام الكوميدية وأفلام الرسوم المتحركة والمغامرات والأفلام العائلية. جاء ذلك على لسانها في تقرير قدّمته باسم الحكومة الروسية في مجلس الدوما ( البرلمان الروسي).

وقالت: "اسمحوا أن أتطرق إلى تفضيلات المشاهدين الروس وبعض النجاحات التي أحرزتها السينما الروسية حيث كانت الأنواع الأكثر شعبية بين المشاهدين هي أفلام الرسوم المتحركة وأفلام المغامرات والأفلام العائلية والأفلام الكوميدية الجيدة".

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وذكرت الوزيرة، أن ما يقرب من ربع إجمالي إيرادات شباك التذاكر عام 2023 يعود إلى الأفلام العائلية الروسية الإنتاج. وعلى سبيل المثال استذكرت ليوبيموفا نجاح فيلم "تشيبوراشكا" الذي أصبح أكثر الأفلام الروسية ربحا وحصد 6.7 مليار روبل.

وأصبح فيلم "بأمر سمكة الكراكي" العائلي المستوحى من الحكاية الشعبية الخيالية، ثاني فيلم من حيث إيرادات شباك التذاكر الروسي في العام الجاري، حيث حصد هذا الفيلم، الذي أخرجه ألكسندر فويتنسكي، أكثر من 2.2 مليار روبل.

المصدر: تاس