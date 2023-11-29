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زاخاروفا تشير إلى شهرة الأغاني الروسية رغم محاولات الغرب "تغييبها"!

الثقافة والفن

زاخاروفا تشير إلى شهرة الأغاني الروسية رغم محاولات الغرب
RT
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أشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إلى أن الأغاني والموسيقى الروسية تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم "رغم المحاولات الغربية لإقصائها".

وقالت زاخاروفا في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:" وجه المنتج ماكس فاديف صفعة للغرب منذ أن دخلت أغنية moi marmiladny التي كتبها، المراكز الثلاثة الأولى في تقيمات Viral 50 العالمية لخدمة Spotify".

زاخاروفا تشير إلى شهرة الأغاني الروسية رغم محاولات الغرب

وأشارت إلى أن عبارة "إلغاء روسيا" لا معنى لها، وأن "الأمر يبدو بمثابة صفعة للذين يحاولون إلغاء روسيا".

ووصفت زاخاروفا ماكس فاديف بأنه موهبة مهمة في العالم الفني، مشيرة إلى "أن أغانيه ستبقى مسموعة وستغنى على الرغم من جميع المواقف الفكرية، لأن محاولة إلغاء الثقافة تشبه محاولة شرب البحر أو كنس الصحراء، ولأن الشر كما قالت بطلة الفيلم الروسي (موسكو لا تؤمن بالدموع) يجب أن يعاقب".

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وأغنية moi marmiladny تنتمي لألبوم "جاغا جاغا" من أغاني المطربة الروسية كاتيا ليل الذي صدر عام 2004، وألف هذه الأغنية المنتج والمؤلف الموسيقي الروسي الشهير، ماكس فاديف.

المصدر: RT

 

 

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