"منشور قديم" يكشف عن العلاقة بين براد بيت وابنه بالتبني

تداولت صحيفة Daily Mail منشورا قديما لباكس الابن المتبنى للممثلين الأمريكيين والزوجين السابقين أنجلينا جولي وبراد بيت، "وصف" فيه الابن علاقة الممثل بأطفاله.

وتبعا للصحيفة فإن لقطة الشاشة التي نشرتها تعود لمنشور نشره باكس عام 2020 على حسابه الخاص، وكان الشاب يبلغ من العمر 16 عاما في ذلك الوقت، إذ هنّأ باكس براد بيت بعيد الأب بطريقة ساخرة، واصفا إياه بأنه "أثبت مرارا وتكرارا أنه شخص فظيع وحقير".

وأرفق باكس المنشور بصورة لبراد بيت وهو يستلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وذكر "أن أطفال الممثل الأربعة يرتجفون خوفا في حضوره".

ولم يتم تحديد مدى دقة "لقطة الشاشة" التي نشرتها الصحيفة أو كيف وصلت إليها.

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وذكر سابقا أن باكس البالغ من العمر 19 سنة حاليا أصبح فنانا، وأعلن أنه أخذ الاسم المستعار Embtto، وسيعرض أعماله في تل أبيب، وأنه يستخدم في أعماله "الوسائط المختلطة" باستخدام التنسيقات الرقمية والتقليدية.

المصدر: لينتا. رو