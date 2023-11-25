ابنة الممثل بروس ويليس تنشر مقطع فيديو معه بعد إصابته بالخرف (فيديو)

نشرت ابنة نجم أفلام "داي هارد"، بروس ويليس، سكاوت ويليس، مقطع فيديو بصحبة والدها، بعد إصابته بمرض "الخرف الجبهي الصدغي".

وأكدت سكاوت ويليس أن مرض والدها يتفاقم بسرعة، حيث أنه لم يعد يتكلم ولم يعد يتعرف على بعض الأشخاص المقربين.

وأشار الأطباء إلى أن ويليس لم يعد قادرا على مقاومة المرض.

وفي وقت سابق، قالت زوجة ويليس في مقابلة إذاعية مع موقع "توداي"، إنها ترعى زوجها منذ لحظة تشخيص إصابته بالمرض.

ووصفت الممثل البالغ من العمر 68 عاما، بأنه "الهدية التي تستمر في العطاء" والذي علم عائلته "الحب والصبر والمرونة" في خضم حزنهم.

وخلال المقابلة تحدثت إيما ويليس عن صحة زوجها وحياته مع مرض الخرف الجبهي الصدغي، وكيف يرعى الناس أحباءهم الذين يعانون من مثل هذه الحالات.

وواصلت دفاعها عن المصابين بهذا المرض، الذي تشمل أعراضه مشكلات عاطفية، وصعوبات في التواصل والمشي والعمل.

وأضافت: "غالبا ما يتم تشخيص الخرف الجبهي الصدغي بشكل خاطئ"، ولكنها أشارت إلى أن معرفة حقيقة مرضه أخيرا، لا تجعل الأمر أقل إيلاما، ولكن إدراك ما يحدث لبروس يجعل الأمر أسهل نسبيا الآن.

المصدر: RT