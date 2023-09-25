"صعب أن نعرف".. زوجة بروس ويليس تتحدث عن تطورات حالته الصحية

بعد 6 أشهر من تشخيص إصابة الممثل الأمريكي الشهير بروس ويليس بمرض "الخرف الجبهي الصدغي"، قالت زوجته إنه يبدو من الصعب معرفة ما إذا كان على علم بمدى تدهور حالته.

وقالت إيما هيمنغ ويليس زوجة نجم أفلام "داي هارد" في مقابلة إذاعية مع موقع "توداي"، يوم الاثنين، إنها ترعى زوجها منذ لحظة تشخيص إصابته بالمرض.

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ووصفت الممثل البالغ من العمر 68 عاما، بأنه "الهدية التي تستمر في العطاء" والذي علم عائلته "الحب والصبر والمرونة" في خضم حزنهم.

وخلال المقابلة تحدثت إيما ويليس عن صحة زوجها وحياته مع مرض الخرف الجبهي الصدغي، وكيف يرعى الناس أحباءهم الذين يعانون من مثل هذه الحالات.

وواصلت دفاعها عن المصابين بهذا المرض، الذي تشمل أعراضه مشكلات عاطفية، وصعوبات في التواصل والمشي والعمل.

وقالت في المقابلة: "غالبا ما يتم تشخيص الخرف الجبهي الصدغي بشكل خاطئ"، ولكنها أشارت إلى أن معرفة حقيقة مرضه أخيرا، لا تجعل الأمر أقل إيلاما، ولكن إدراك ما يحدث لبروس يجعل الأمر أسهل نسبيا الآن.

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وأضافت أنه "أمر صعب على الشخص الذي يتم تشخيصه بالخرف، كما أنه صعب على الأسرة.. وعندما تقول بناتنا إن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل".

وأكدت زوجته أنه من غير الواضح ما إذا كان زوجها على علم بحالته، مشيرة إلى أنه "من الصعب أن نعرف".

واعتزل بروس ويليس التمثيل لأول مرة في مارس من العام الماضي بعد أن كشفت عائلته علنا أنه كان يعاني من فقدان القدرة على الكلام، وهي حالة عصبية تضعف معالجة اللغة لدى الأشخاص، بما في ذلك قدرتهم على القراءة والكتابة. ولاحقا، في فبراير الماضي، أعلنت عائلة ويليس أن حالته تطورت إلى مرض الخرف الجبهي الصدغي.

Globallookpress

المصدر: وكالات + وسائل إعلام