متحف "الأرميتاج " الروسي يخطط لعرض "هدايا الأباطرة" في مسقط

يخطط متحف "الأرميتاج" الحكومي الروسي في بطرسبورغ لإرسال بعض التحف من مجموعته إلى عُمان، حيث سيقام معرض لتسليط الضوء على الهدايا الشرقية للأباطرة الروس.

صرح بذلك مدير عام متحف "الأرميتاج" الروسي ميخائيل بيوتروفسكي خلال توقيع اتفاقية مع المتحف الوطني لسلطنة عمان على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.

وحسب بيوتروفسكي فإن المعرض سيقام في إطار البرنامج المشترك المسمى بـ"ركن عمان في الأرميتاج" و"ركن الأرميتاج في عُمان". وإضافة إلى ذلك فإن "الأرميتاج" سيستضيف في ديسمبر المقبل مهرجان "أيام المتحف الوطني لسلطنة عمان".

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وقال بيوتروفسكي: "في شهر ديسمبر، سنفتتح سلسلة من المعارض المخصصة للإمبراطورية العُمانية، ومن بينها "ركن عُمان في "الأرميتاج". وبمجرد رفع القيود المفروضة على سفر المتاحف من روسيا، ستذهب مجموعتنا الخاصة إلى مسقط حيث سنُقيم المعرض. سنأخذ إلى هناك المقتنيات المتعلقة بالتاريخ الروسي والعلاقات الثقافية مع الشرق، بما في ذلك الهدايا من دول آسيا الوسطى إلى البلاط الروسي، والتي تتوفر في مجموعتنا".

وسيفتتح معرض "الإمبراطورية العُمانية.. آسيا وإفريقيا" في متحف "الأرميتاج" يوم 10 ديسمبر المقبل ، وفي أكتوبر عام 2024 سيتم افتتاح معرض "الهدايا الدبلوماسية لأمراء بخارى إلى الأباطرة الروس" في إحدى قاعات "الأرميتاج".

كما سيستضيف المتحف الوطني لسلطنة عمان معرضي "النمط الروسي الجديد في الفن" و"الخزف الطليعي"، إضافة إلى محاضرات حول الترميم وعرض المقتنيات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

وأعاد الأمين العام للمتحف الوطني لسلطنة عمان جمال الموسوي، إلى الأذهان أن التعاون مع "الأرميتاج" مستمر منذ ما يقارب 10 أعوام، ويشمل المعارض المشتركة والمشاريع التنويرية والترميمية. وفي عام 2018 أقيم مهرجان "أيام الأرميتاج" لأول مرة في سلطنة عمان.

المصدر: تاس