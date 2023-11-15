 
مباشر

"فلسطين حرة دائما".. فنانة نرويجية ترفع العلم الفلسطيني في حفلها وتدعو إلى "الوقف الفوري للقصف"

الثقافة والفن

Gettyimages.ru Aoraee
علم فلسطسن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wf5j

رفعت الفنانة النرويجية هيلاري أليسون، العلم الفلسطيني خلال إحدى حفلاتها، معربة عن دعمها للفلسطينيين.

وتظهر أليسون في مقطع فيديو متداول على المنصات الاجتماعية وهي ترفع العلم الفلسطيني، ثم لفته حولها قائلة: "هذا ليس مجرد علم. هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت. هذا علم فلسطين، إنهم يعانون الآن من الإبادة الجماعية".

وواصلت قولها إنه من المحزن للغاية رؤية هذا الأمر، موضحة: "يتم قصف الأطفال، يتم تفرقة العائلات بعيدا عن بعضها، لا إنترنت، لا طعام، لا شراب، هذا أمر محزن، نحن في 2023 وما يزال علينا القول: قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورا".

وأنهت خطابها بقول: "فلسطين حرة دائما" ما دفع الجمهور الحاضر في الحفل ليهتف لها ويدعمها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا