أطفال لبنان والمكسيك يشاركون في مسابقة "وطني روسيا.. رحلة موسيقية"

شارك 760 طفلا يمثلون مختلف مناطق روسيا، بما فيها القرم ولوغانسك ودونيتسك، وأطفال من بيلاروس والمكسيك ولبنان وغيرها، في مسابقة الموسيقيين الشباب "وطني روسيا.. رحلة موسيقية".

أفادت بذلك أوكسانا فيودوروفا رئيسة لجنة التحكيم في المسابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية للأطفال وملكة جمال الكون سابقا، وقالت إن أطفال القرم ولوغانسك ودونيتسك وبيلاروس والمكسيك ولبنان وكازاخستان وأذربيجان يشاركون في مسابقة المواهب الموسيقية الفتية التي أقامتها مؤسستها الخيرية في روسيا.

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وقد تأهل للدور النهائي في المسابقة 153 موسيقي وموسيقية، وحاز 59 منهم على جوائز. ويحق لجميعهم المشاركة في الحفلات الموسيقية التي ستقيمها المؤسسة الخيرية برعاية أوكسانا فيودوروفا.

وقد تسابق المشاركون في الفئات الست: "الغناء الأكاديمي"، والأداء الفردي بآلات لوحة المفاتيح"، "الأداء المنفرد بآلات النفخ"، "الأداء الفردي بالآلات الموسيقية الوترية"، "الأداء الفردي بالآلات الموسيقية الشعبية"، "الأداء الفردي بالآلات الموسيقية الإيقاعية".

وفي ختام المسابقة سيقام حفل توزيع الجوائز والحفل الموسيقي النهائي الكبير، يوم 24 نوفمبر الجاري في المتحف الوطني الروسي للموسيقى. وقالت أوكسانا فيودوروفا "نحن الآن نقوم بإعداد برنامج الحفل وقائمة المشاركين. وبالطبع، سنعطي الأولوية للفائزين لدينا وأولئك الذين شاركوا بنشاط في برامجنا الخاصة "تراث المغني شاليابين" و"تراث المؤلف الموسيقي رخمانينوف". وسيحصل الفائزون بالمركز الأول على رمزنا، وهو التمثال الصغير "وطني روسيا.. رحلة موسيقية".

المصدر: تاس