أوركسترا "تشايكوفسكي" السمفونية الروسية تقدم "شهرزاد" في مصر

قدمت أوركسترا "تشايكوفسكي" السيمفونية الأكاديمية الحكومية الروسية، الأسبوع الماضي، أول حفل موسيقي لها في مدينتي القاهرة و الاسكندرية.

وقدمت الأوركسترا حفلها الموسيقي الأول في مصر والذي أقيم في مساء الأحد 5 نوفمبر بدار الأوبرا بالقاهرة. وحسب وكالة "تاس" فإن أداء الأوركسترا الروسية، التي قدمت عرضها في القاهرة لأول مرة في تاريخها قوبل بتصفيق حاد. بينما لم يتمكن قائد الأوركسترا فلاديمير فيدوسيف من القدوم إلى مصر مع الأوركسترا لأسباب صحية. وحل محله المايسترو دينيس لوتويف.

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ونقلت وكالة "تاس" عن أحد الموسيقيين المحترفين المشارك في الحفل قوله: "ربما تبدو المؤلفات الموسيقية التي تؤديها الأوركسترا تحت إشراف المايسترو فيدوسيف مختلفة إلى حد ما، ولكنها هذه المرة كانت جيدة أيضا".

وأدرجت الأوركسترا الروسية في ربرتوار العرض الأول في القاهرة "لحظات موسيقية" للمؤلف الموسيقي المصري المعاصر راجح داود، وكونشيرتو الكمان والأوركسترا لبيوتر تشايكوفسكي حيث عزفت على الكمان أميرة أبو زهرة الفائزة بالعديد من المسابقات الموسيقية العالمية، والبالغة من العمر 17 عاما، وهي حفيدة الممثل السينمائي المصري عبد الرحمن أبو زهرة، ووصلت الفنانة إلى القاهرة من فيينا خصيصا للمشاركة مع الأوركسترا السيمفونية الروسية. وقدمت في نهاية الجزء المعلن من أداء الأوركسترا مجموعة "شهرزاد" لنيقولاي ريمسكي كورساكوف، والتي يُنظر إليها في مصر على أنها جزء لا يتجزأ من الثقافة الموسيقية الوطنية.

وبناء على طلب الجمهور واصلت الأوركسترا السيمفونية الروسية الأمسية العزف بأداء مميز لمقتطفات من أعمال غيورغي سفيريدوف وبيوتر تشايكوفسكي، بالإضافة إلى ذلك، قدمت أميرة أبو زهرة عرضا مع شقيقتها الصغرى.

ويذكر أن أوركسترا " تشايكوفسكي" السيمفونية الأكاديمية الحكومية الروسية قدمت حفلا موسيقيا آخر في القاهرة، وفي 7 نوفمبر تقدم برنامجا معدلا قليلا في الإسكندرية بالإضافة إلى "شهرزاد" التي يتم عزفها في كل عرض.

المصدر: تاس