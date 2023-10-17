تقليد الفنانين العسكريين الروس "أوسمة وميداليات حكومية"

مُنح فنانو الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة للدائرة العسكرية المركزية في الجيش الروسي أوسمة وميداليات حكومية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

صرح بذلك الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، فقال:" أقيمت مراسم منح الأوسمة والميداليات في أحد الخطوط الخلفية لمنطقة العملية العسكرية الخاصة حيث تم تكريم الفنانين العسكريين بأوسمة "الاستحقاق الوطني" من الدرجة الثانية وميداليات "جوكوف" وكذلك ميداليات "الشجاعة العسكرية" الوزارية.

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وقال الناطق، إن فناني الفرقة العسكرية يزورون بانتظام منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث يقيمون حفلات موسيقية ميدانية في والوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للدائرة العسكرية المركزية.

ويضم ربرتوار الفرقة أغنيات الحرب الوطنية العظمى والأغنيات الشهيرة من الأفلام السوفيتية، إضافة إلى العزف على الأكورديون، والبالاليكا، والكمان، وغيرها من الآلات الموسيقية الكلاسيكية والشعبية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الفنانين العسكريين من الدائرة العسكرية المركزية أقاموا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة ما يزيد عن 300 حفلة موسيقية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك بالقرب من الجبهة الأمامية.

وأفادت وزارة الدفاع أيضا بأنه في مسار كوبيانسك العملياتي في المنطقة العسكرية الشمالية، قدمت الفرقة الإبداعية الأولى للغناء والرقص أمام أفراد جيش الدبابات الأول في الخطوط الأمامية، أمسية موسيقية وشعرية استُهلت بأداء أغنية "من أبطال الزمن الماضي" من فيلم "الضباط" السوفيتي. كما عُزفت المقطوعات الموسيقية "السمراء" و "كاتيوشا"، وبعد ذلك قام العازفون المنفردون بأداء أغاني من تأليفهم الخاص، فضلا عن قصائد الشعراء سيرغي يسينين وفلاديمير مايكوفسكي وفلاديمير فيسوتسكي وقسطنطين سيمونوف.

المصدر: تاس