العراق يرشح فيلم "جنائن معلقة" لجائزة الأوسكار

أعلنت دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة العراقية، ترشيح فيلم "جنائن معلقة" للمنافسة على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة.

وذكرت في بيان صحفي: "ترشح الفيلم العراقي جنائن معلقة للمشاركة في جائزة الأوسكار لعام 2024 الحاصل على منحة وزارة الثقافة والسياحة والآثار لعام 2019 بعد النجاحات التي حققها في المهرجانات العربية والدولية وحصوله على جوائز عديد".

وكتب مخرج الفيلم أحمد ياسين على صفحته في "فيسبوك": "أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا جنائن معلقة تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار".

وأضاف: "هذه الرحلة كانت صراعا مليئا بالحب، وتعاونا بين مواهب استثنائية، وشهادة على قوة فن السرد. أود أن أعبر عن امتناني للفريق ولجميع الذين دعمونا طوال هذه الفترة. سيمثل فيلمنا ثراء السينما العراقية وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي. شكرا لكم على هذه الفرصة الرائعة".

والفيلم من إخراج أحمد ياسين وبطولة الفنان جواد الشكرجي، ووسام ضياء.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة شقيقين خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، وآثار هذا الاحتلال السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يعمل الشقيقان طه وأسعد في جمع المعادن والبلاستيك من مكب نفايات شهير يسمى (جنائن بابل المعلقة) في بغداد، وعندما يعثر أسعد على دمية مطاطية مهملة ويقرر امتلاكها، تتسبب الدمية في وضع علاقة الأخوين تحت الاختبار.



المصدر: RT