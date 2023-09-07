موسكو تستضيف مهرجانا للثقافة الأبخازية

تستضيف حديقة الأرميتاج بموسكو في سبتمبر الجاري مهرجان الثقافة الأبخازية.

وستتيح الفعالية الثقافية للضيوف فرصة للاطلاع على ثقافة وتاريخ أبخازيا. وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الثقافة الأبخازية في موسكو إن مهرجان الثقافة الأبخازية "آبسني" سيقام يوم 24 سبتمبر في حديقة "الأرميتاج" بموسكو، والغاية من المهرجان، حسب الخدمة الصحفية، هي إطلاع الضيوف على الثقافة الوطنية الأبخازية وتاريخ أبخازيا، وكذلك تقديم صورة معاصرة لنمو البلاد التي تحتفل العام الجاري بالذكرى الـ30 للانتصار في الحرب الوطنية (1992 – 1993) وذكرى مرور 15 عاما على الاعتراف باستقلال أبخازيا من قبل روسيا.

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وفي الفناء الأبخازي المميز الذي سيتم ترتيبه على هامش المهرجان سيتمكن ضيوفه من رؤية سمات الحياة المحلية، والعزف على الآلات الموسيقية، وحتى تذوق الأطباق الوطنية الشهية.

وفي قاعة الاحتفالات، سيكون من الممكن التعرف على السينما الأبخازية، وحضور دروس الماجستير، وتلقي دروس في اللغة الأبخازية وما إلى ذلك. وستؤدي فرق الموسيقى والرقص الوطنية عروضها على المسرح الرئيسي.

يذكر أن روسيا اعترفت باستقلال دولتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في أغسطس عام 2008.

المصدر: تاس