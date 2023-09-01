وفاة المطرب العراقي الكبير ياس خضر عن عمر ناهز الـ85 عاما

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، وفاة الفنان العراقي ياس خضر عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وذكرت النقابة في بيان صحفي: "رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد بسبب مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



من هو ياس خضر؟



ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.

بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية “الهدل”، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه “مطرب الهدل”، وأصبح هذا هو الاسم الجديد لياس خضر، وغني بعد ذلك أغنية “أبو زركة” ولكن هذه الأغنية لم تشتهر مثل أغنية الهدل.

التقي ياس خضر بالملحن كمال السيد وقدما سوياً أغنية “المكير” وهذه الأغنية من كلمات الشاعر زامل سعيد فتاح، وتم بثها من خلال إذاعة صوت الجماهير، وظل ياس خضر ينتقل من ملحن إلى آخر فتعاون مع الملحن نامق أديب ليلحن له أغنية “تايبين” ولاقت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً.

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لم ينته مشوار ياس خضر في العراق فقط، بل امتد إلى أستراليا ولندن وأمريكا، وذلك بعدما صارت له جماهيرية كبيرة و معجبين ومحبين في جميع دول الخليج العربي مما جعله أحد نجوم الغناء العراقي، وقدم ياس خضر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، وكان آخر ألبوماته هو ألبوم “ليل الوداع” في عام ٢٠١٠.

أشهر أغاني ياس خضر:



 أغنية “الهدل” عام ١٩٨٨

 أغنية “أبو زركة” عام ١٩٨٨

 أغنية “المكير”

 أغنية “مجروحين” عام ٢٠١٥

 أغنية “حن وأنا أحن” عام ٢٠١٥

 أغنية “إعزاز” عام ٢٠١٤

 أغنية “لا يا ولدي”

 أغنية ” مرينا بيكم حمد” عام ١٩٨٨

 أغنية “تايبين” عام ٢٠١٤

 أغنية “البنفسج” عام ١٩٨٨

 أغنية “أه يا ليل” عام ٢٠١٩

 أغنية “شي يصير”

 أغنية “على مودك”

 أغنية “أنا دليت نار الحب” عام ٢٠١٩

 أغنية “أجمل يوم” عام ٢٠١٨

 أغنية “يا حسافة” عام ٢٠١٦

 أغنية “وداعاً يا حزن” عام ٢٠١٦

 أغنية “على شط الفرات”

 أغنية “مسافرين” عام ١٩٨٨

المصدر: RT - مواقع