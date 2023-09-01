وفاة الشاعر العربي كريم العراقي.. والساهر ينعاه: رفيق الدرب في ذمة الله

توفي الشاعر العربي كريم العراقي عن عمر 68 عاما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب الفنان العراقي كاظم الساهر على صفحته في الفيس بوك: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد كريم العراقي في 18 فبراير عام 1955، ويعتبر من الشعراء العراقيين المعاصرين.

حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

عمل معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

غادر العراقي مطلع التسعينيات بدعوة عمل في مدينة سوسة التونسية، ثم بدأ يتنقل بين الدول العربية.

يعتبر كريم العراقي أحد أبرز الذين كتبوا أغان للفنان كاظم الساهر.



المصدر: RT