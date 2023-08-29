فيلم "التحدي" الفضائي الروسي يدخل تصنيف أكثر الأفلام العشرة ربحا في روسيا

احتل فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي الروسي الذي تم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية المكانة العاشرة في تصنيف أكثر الأفلام العشرة ربحا في روسيا.

أفادت بذلك مؤسسة السينما الروسية، نقلا عن المعلومات الواردة من النظام الفيدرالي الأوتوماتيكي الموحد الخاص بعرض الأفلام في دور السينما الروسية.

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وقال ناطق باسم مؤسسة السينما إن أول فيلم تم تصويره في الفضاء من قبل المخرج كليم شيبينكو تقدم بمشاركة الممثلة يوليا بيريسيلد في تصنيف أكثر الأفلام العشرة ربحا في روسيا على فيلم الرسوم المتحركة "زفيروبوليس" (حديقة الحيوانات) والذي كان يشغل المكانة العاشرة في التصنيف قبل عرض فيلم"التحدي"، الأمر الذي أعاد موازين القوى السينمائية في تصنيف أفضل الأفلام العشرة لصالح الأفلام الروسية حيث تحضر الآن 4 أفلام أجنبية و6 أفلام روسية. كما يدل هذا الأمر على أن المشاهد الروسي صار يفضّل الأفلام الروسية على الأفلام الأجنبية والأمريكية بالدرجة الأولى.

ويتصدر التصنيف فيلم "تشيبوراشكا" الكوميدي العائلي من إخراج دميتري دياتشينكو. واحتل المكانة الثانية في التصنيف فيلم "العبد" الروسي من إخراج كليم شيبينكو. ويأتي في المرتبة الثالثة فيلم "الرجل العنكبوت، لا رجعة إلى البيت" من إخراج جون ووتس. وتضمن التصنيف أيضا الأفلام الروسية "الصعود"، "تي – 34"، "العملاق الأخير"، ويأتي فيلم "التحدي" في المرتبة العاشرة، لكن عرضه مستمر إلى حد الآن. وقد حصد مبلغا قدره 2.072.670.975 روبل.

المصدر: تاس