وزارة الثقافة الروسية وعرض فيلم "باربي" في روسيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن وزارة الثقافة الروسية بأن الوزارة تراقب عرض الأفلام التي حصلت على تراخيص لعرضها في روسيا وأوضحت أنها لم تتلق طلبا لعرض فيلم "باربي".

يذكر أن المواقع الإلكترونية لبعض دور السينما الروسية نشرت الأسبوع الماضي إعلانات عن أوقات عرض فيلم "باربي" من إخراج غريتا غيرفيك فيها بدءًا من 9 سبتمبر المقبل. ويشار إلى أن عرض الفيلم يتم في إطار الدعاية المجانية له قبل عرض الفيلم الروسي. كما يشار إلى أن حقوق عرض الفيلم تمتلكها شركة Warner Bros التي غادرت السوق الروسية عام 2022. ومنذ ذلك الحين لم تعرض في روسيا أية أفلام من إنتاجها.

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وقال ناطق باسم وزارة الثقافة إن الوزارة تقدم خدمات حكومية بشأن تسليم تراخيص لعرض الأفلام وصياغتها، وتحقق كذلك الرقابة على مراعاة القوانين الروسية بشأن عرض هذه الأفلام التي قد تلقت تلك التراخيص. وأعاد إلى الأذهان أن وزارة الثقافة لم تتلق طلبا بالترخيص لعرض فيلم "باربي" المذكور.

هذا ونشرت وسائل الإعلام الروسية خبرا يفيد بأن ورشة الدبلجة Red Head Sound قامت بدبلجة فيلم "باربي" بأصوات فنانين روس وافتتحت حملة قبول الطلبات لعرض الفيلم في دور السينما التي ستعرضه بالدرجة الأولى. بينما أشار الموقع الرسمي لوزارة الثقافة إلى أن مسألة استثمار دور السينما والقاعات السينمائية وكذلك ربرتوار دور السينما هي خارج مسؤولية الوزارة، مع العلم أن كل دور السينما هي ملكية خاصة لشبكات سينمائية أو لرجال أعمال.

يذكر أن فيلم "باربي" من إخراج غريتا غيرفيك وبطولة مارغو روبي وزريان غوسلينغ اللذين قاما بأداء دوري باربي بدأ يعرض في العالم يوم 21 يوليو. ويتصدر الفيلم على مدى 3 أسابيع إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، وقد حصد ما يزيد عن مليار دولار في الأسبوعين الماضيين. بينما رفض بعض البلدان بما في ذلك بعض البلدان الإسلامية عرض هذا الفيلم.

المصدر: تاس