الإعلان عن الصور الفائزة بتصويت الإنترنت في مسابقة "أندريه ستينين-2023"

أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين-2023 " العالمية للتصوير الصحافي الصور التي فازت بالتصويت الذي أجري عبر الإنترنت هذا العام.

وجاءت على رأس القائمة صورة "نوارس على نهر جامانا" التي التقطها الصحافي الهندي كابير دانجاني، والتي أظهر فيها رجلا يقود قاربا على طول ضفاف نهر جامنا وتلف القارب طيور النورس والطيور المهاجرة.

RT

كما ضمت قائمة أفضل 5 أعمال بنتيجة التصويت صورا فردية وجماعية منها صورة من مجموعة "الملكة النائمة"، وصور فردية لمصورين وصحافيين من روسيا.

RT

وذهب المركز الخامس تبعا للتصويت لصورة التقطها المصور الهندي سايان أديكاري.

RT

تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحافي، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا اليوم" (راسيّا سيفودنيا) الدولية تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحافي الحديث.

وتركز هذه المنصة على المصورين الشباب الموهوبين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى أشخاص وأحداث قريبة منا.

المصدر: RT