رحيل أسطورة المسرح السوفيتي والروسي فيرا فاسيليفا

نعى مسرح ساتير الروسي الفنانة الشهيرة فيرا فاسيليفا التي فارقت الحياة عن عمر يناهز الـ 98 سنة.

وجاء في بيان صادر عن المسرح صباح اليوم الأربعاء: "أصاب مسرحنا مصيبة كبيرة، لقد فارقت الحياة محبوبتنا فيرا فاسيليفا، نعرب عن تعازينا للأقارب والأصدقاء والعجبين.. وسنعلن عن موعد الوداع الأخير لاحقا".

Sputnik

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ولدت فاسيليفا في 30 سبتمبر 1925، ودرست مجال التمثيل المسرحي في مسرح الثورة بموسكو، وكان أول ظهور لها في مجال السينما عام 1945، كما شاركت في أكثر من 40 عملا سينمائيا وأكثر من 60 عملا في مجال المسرح.

المصدر: وكالات روسية