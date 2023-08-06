مصر.. فيديو مركب بالذكاء الاصطناعي يعيد فنانا شهيرا من الموت وابنته ترفع شكوى ضد ناشريه

حررت المونتيرة السينمائية، هند سعيد صالح، نجلة الفنان المصري الراحل، سعيد صالح، محضرا ضد صفحتين في "فيسبوك"، بعد نشرهما فيديو يظهر فيه والدها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات تحرير مونتيرة سينمائية محضرا في قسم تكنولوجيا المعلومات، ضد صفحتين في "فيسبوك"، بعد نشرهما مقاطع فيديو تظهر والدها الراحل، سعيد صالح، بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتضمن المحضر اتهام المونتيرة، هند سعيد صالح، للصفحتين لقيامهما بنشر فيديو يظهر الراحل سعيد صالح بأنه عاد من الموت ويعاني من "الزهايمر"، وادعائهما بوجود "علاقة للفنان عادل إمام بمقتله".

وأشارت هند في المحضر إلى أنها عانت من أضرار معنوية وأدبية جسيمة من الفيديوهات، حيث تضمن مقطع الفيديو بعنوان "سعيد صالح يعود من الموت.. ويحكي لأول مرة عن معاناته مع الزهايمر وأسرار علاقة عادل إمام بمقتله"، بعض الشائعات عن الفنان سعيد صالح بتقنية الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أحال مدير المباحث الجنائية في الجيزة، اللواء هاني شعراوي، المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "صدى البلد"