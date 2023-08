وفاة نجم مسلسل Breaking Bad "هيكتور سالامانكا"

أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن وفاة الممثل الأمريكي، مارك مارغوليس، الذي اشتهر بدور "هيكتور سالامانكا" في مسلسل "Breaking Bad"، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال روبرت أتيرمان، المتحدث باسم الممثل، للقناة إن "مارك مارغوليس.. الذي لعب دور زعيم المخدرات في المسلسل الناجح Breaking Bad ومسلسل Better Call Saul، قد توفي".

وتوفي مارغوليس في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، بعد صراع قصير مع المرض في 3 أغسطس 2023، عن عمر ناهز 83 عاما.

وبدأ مارك مسيرته الفنية في عام 1976، حيث اشتهر بدور "هيكتور سالامانكا" في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul.

كما شارك مارغوليس في تمثيل العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي نالت إعجاب الملايين حول العالم، منها فيلم Gone Baby Gone عام 2007، وفيلم Requiem for a Dream عام 2000، وفيلم Scarface عام 1983.

كما شارك أيضا في فيلم Black Swan عام 2010 وفيلم Ace Ventura: Pet Detective عام 1994 وفيلم End of Days عام 1999 وفيلم Conquest of Paradise عام 1992، فضلا عن فيلم The Delta Force 2 عام 1990، وThe Girl Next Door عام 2007 وفيلم Glory عام 1989.

المصدر: RT + وكالات