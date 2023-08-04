الموافقة على عرض فيلم "باربي" في دور السينما بالإمارات

سمح مجلس الإمارات للإعلام بعرض فيلم "باربي" في جميع دور السينما بالبلاد، اعتبارا من 31 أغسطس الجاري.

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وكان من المقرر أن يصل فيلم الفنتازيا إلى دور السينما في الدولة منتصف يوليو، لكن تم تأجيله.

وتأتي موافقة المجلس بعد استكمال إجراءات المتابعة للفيلم، بما يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري الإماراتي، دعما للأعمال السينمائية العالمية التي تسهم في إثراء الاقتصاد الإبداعي والقطاع الترفيهي بالدولة.

ويتصدر فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي منذ إطلاقه في دور السينما 21 يوليو الماضي.

وقد يكون اشتمال الفيلم على ممثلة متحولة جنسيا وعلى رسائل أخرى حول قضايا مجتمع الميم مشكلة في البلدان العربية، التي تعتبر أن هذا التوجه يتعارض مع المعتقدات الدينية الإسلامية. ولم توافق الإمارات على عرضه إلا بعد الموافقة على مطالبها.

المصدر: أ ب