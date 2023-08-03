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هوس بباربي حتى القبر (فيديو)

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هوس بباربي حتى القبر (فيديو)
AFP
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وصل الهوس بلعبة "باربي" والفيلم الجديد عنها إلى الموت، حيث بدأت دور الجنائز في المكسيك تقدم توابيت وردية للمعجبين الذين يأملون في أخذ حبهم للدمية معهم إلى القبر.

وقال مقطع ترويجي للتابوت: "يمثل هذا التابوت، بلونه الوردي اللامع المذهل، شرارة وطاقة تلك اللحظات التي لا تنسى التي عاشها"، من أراد أن يدفن بهذا النعش، "إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بالألوان والحيوية. أتمنى أن يكون هذا التكريم احتفالا مليئا بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى".

المصدر: "نيويورك بوست"

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