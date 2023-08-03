هوس بباربي حتى القبر (فيديو)
وصل الهوس بلعبة "باربي" والفيلم الجديد عنها إلى الموت، حيث بدأت دور الجنائز في المكسيك تقدم توابيت وردية للمعجبين الذين يأملون في أخذ حبهم للدمية معهم إلى القبر.
وقال مقطع ترويجي للتابوت: "يمثل هذا التابوت، بلونه الوردي اللامع المذهل، شرارة وطاقة تلك اللحظات التي لا تنسى التي عاشها"، من أراد أن يدفن بهذا النعش، "إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بالألوان والحيوية. أتمنى أن يكون هذا التكريم احتفالا مليئا بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى".
Several funeral companies are now offering hot pink #Barbie-themed coffins.— ENIGMA (INTEL) (@MannyLo79) August 3, 2023
Retarded until the end...#BarbieMovie#Barbiethemoviehttps://t.co/zpk7yaCmlOpic.twitter.com/ErN37UlpjU
⚰️ 🌸 || Mexican funeral home offers Barbie-themed pink coffins ‘Death in plastic, it’s fantastic’.— DailyPost (@dailypostland) August 2, 2023
Some of the coffins went out of stock.#BARBIEpic.twitter.com/IxKWGeSiPv
المصدر: "نيويورك بوست"