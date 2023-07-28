شركة Netflix تطلق مسلسلا عن المقاضاة الفاضحة بين جوني ديب وآمبر هيرد

نشرت منصة Netflix الإلكترونية مقطعا دعائيا لمسلسل وثائقي عن وقائع المقاضاة الفاضحة في دعوى الممثل جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد.

وسيصدر المسلسل في 16 أغسطس المقبل.

وقالت Netflix في بيان صحفي لها: "يركز المسلسل الجديد للمخرجة إيما كوبر على المحاكمة القضائية لتقديم نظرة غير منحازة لما حدث. وأشار البيان أيضا إلى أنه ستكون هناك ثلاث حلقات، وستعرض مشاهد بث من جلسات المحكمة، وتعليقات لأشخاص عاديين على شبكات TikTok و Twitter الاجتماعية.

يذكر أن هيئة المحلفين قضت في وقت سابق بأن تدفع هيرد لديب 15 مليون دولار كتعويض له نظرا لأنها سبّته متهمة إياه بالعنف المنزلي.

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واتهم ديب هيرد بالتشهير وطالب المحكمة بأن تقضي له بتعويض من هيرد قدره 50 مليون دولار، والحجة كانت مقالتها في صحيفة "واشنطن بوست" والتي ذكرت فيها أنها تعرضت للعنف المنزلي. وادعي زوجها السابق أنه لم يتمكن من أداء عدة أدوار رئيسية بسبب نشر تلك المقالة. كما اتهم بدوره زوجته السابقة بالعنف المنزلي.

يذكر أن ديب وهيرد التقيا عام 2009 وتزوجا عام 2015، واستمر زواجهما لغاية عام 2016.

بدأت المحاكمة في أبريل عام 2022 وحظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة، كتب الأمريكيون عنه على الشبكات الاجتماعية أكثر من الكتابة عن الحرب في أوكرانيا والتضخم المالي. وشاهد أكثر من 2.7 مليون شخص وقائع بث إصدار الحكم القضائي على الإنترنت.

يذكر أن Netflix شركة تقدّم أفلاما وبرامج تلفزيونية لعرضها على المنصة الإلكترونية مقابل اشتراك مدفوع. وقد تأسست عام 1997، ومنذ عام 2013 بدأت في إنتاج مسلسلاتها الخاصة بمشاركة مخرجين بارزين، بالإضافة إلى أفلام وبرامج تلفزيونية. وتعمل المنصة في حوالي 200 دولة.

المصدر: تاس