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الموت يفجع الفنانة المصرية مي كساب

الثقافة والفن

الموت يفجع الفنانة المصرية مي كساب
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رحل عن عالمنا فجر اليوم الأحد، والد الفنانة المصرية، مي كساب، بعد صراع مرير مع المرض بأحد مستشفيات القاهرة.

وعبر صفحتها في "إنستغرام"، أعلنت مي كساب عن خبر الوفاة قائلة: "أبي في ذمه الله، وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه"، حيث أعرب العديد من المشاهير والمتابعين عن خالص تعازيهم ومواساتهم للفنانة.

وكانت الفنانة مي كساب قد كشفت من قبل، عن تفاصيل حالة والدها الصحية في تصريحات صحفية، حيث قالت:إن "والدي تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة، وبطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل".

المصدر: "الوطن" + RT

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