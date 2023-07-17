مصر.. وفاة اللواء إسماعيل عثمان العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

توفي يوم الاثنين اللواء إسماعيل عثمان العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن عمر ناهز 71 عاما.

وأكد باسم عتمان ابن شقيق اللواء الراحل إسماعيل عتمان، في تصريح لموقع "القاهرة 24" نبأ وفاة عمه.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أحال اللواء إسماعيل عثمان إلى التقاعد وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد في فبراير 2012.

اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري السابق في ذمة الله pic.twitter.com/K71Xdjodwh — Wael (@WaelMoshneb) July 17, 2023

جدير بالذكر أن اللواء إسماعيل عثمان قد تولى مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى توليه عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

اللواء إسماعيل عثمان هو أول من أعلن تضامن القوات المسلحة مع الشباب المصري في 31 يناير 2011، حيث توجه إلى التلفزيون المصري وألقى خطابا، أكد فيه أن القوات المسلحة تقدر المطالب المشروعة للشعب المصري، وكان ذلك بعد اشتباكات عنيفة خلال ثورة 25 يناير ونزول القوات المسلحة المصرية إلى مدن ومحافظات الجمهورية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري