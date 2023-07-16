 
مباشر
عاجل
وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي بعد صراع مع المرض

وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي بعد صراع مع المرض

الثقافة والفن

وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي بعد صراع مع المرض
سانا
الأديب السوري الراحل عبد الفتاح قلعه جي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voyw

نعت وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا في سوريا، الأديب والناقد المسرحي عبد الفتاح قلعه جي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

إقرأ المزيد
حريق ضخم في حي الثورة بدمشق (فيديو)
حريق ضخم في حي الثورة بدمشق (فيديو)

وعبد الفتاح رواس محمد قلعه جي من مواليد 21 يوليو 1938 شاعر وكاتب مسرحي سوري. ولد في حلب ونشأ فيها. تخرج من جامعة دمشق، كلية الآداب.

عمل مدرسا وصحفيا، ثم في الإذاعة السورية وكتب العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. عيّن رئيسا لفرقة المسرح الشعبي في حلب 1968 – 1969.

نشر شعره وأدبه في الصحف والمجلّات السورية وشارك في العديد من الندوات والمهرجانات في سوريا ووطن العربي وإيران وذلك بصفته باحثا ومحكما. له مؤلفات قصصية للأطفال ودواوين شعرية وأعمال مسرحية ودراسات في الفكر والأدب والفن. 

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا