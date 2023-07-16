وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي بعد صراع مع المرض

نعت وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا في سوريا، الأديب والناقد المسرحي عبد الفتاح قلعه جي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

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وعبد الفتاح رواس محمد قلعه جي من مواليد 21 يوليو 1938 شاعر وكاتب مسرحي سوري. ولد في حلب ونشأ فيها. تخرج من جامعة دمشق، كلية الآداب.

عمل مدرسا وصحفيا، ثم في الإذاعة السورية وكتب العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. عيّن رئيسا لفرقة المسرح الشعبي في حلب 1968 – 1969.

نشر شعره وأدبه في الصحف والمجلّات السورية وشارك في العديد من الندوات والمهرجانات في سوريا ووطن العربي وإيران وذلك بصفته باحثا ومحكما. له مؤلفات قصصية للأطفال ودواوين شعرية وأعمال مسرحية ودراسات في الفكر والأدب والفن.

المصدر: سانا