المغنية زارا الروسية تريد تسجيل علامة Zara التجارية لمستحضرات التجميل والمجوهرات

قدمت شركة Zara LLC المملوكة للمغنية الروسية زارا (اسمها الحقيقي ظريفة مغويان)، طلبا إلى مؤسسة "روس باتِنت" (براءة الاختراع) الروسية لتسجيل علامة "زارا" التجارية.

لدى الفنانة علامة تجارية أخرى، لكنها تنتمي إلى الفئة الـ41 من التصنيف الدولي للسلع والخدمات، ما يسمح لها بإقامة فعاليات ترفيهية باستخدامها. أما الطلب الجديد فسيتيح للمغنية في حال إقراره فرصة أن تُطلق تحت العلامة المذكورة مستحضرات التجميل والأزياء والمجوهرات والساعات.

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وستتمكن "زارا" أيضا من المشاركة في إنتاج العديد من المواد الغذائية وإنتاج المشروبات الكحولية وغير الكحولية.

بينما يعتقد المحامون الذين قابلتهم صحيفة "فيدوموستي" الروسية أنه لن يكون من السهل على المغنية الحصول على الموافقة على تسجيل طلبها الجديد، إذ إن شركة Inditex الإسبانية سبق لها أن سجلت الحقوق بعلامة Zara التجارية في الفئة الـ25 (أزياء) من التصنيف الدولي.

يذكر أن ظريفة مغويان ( زارا) هي مغنية روسية كردية الأصل ولدت عام 1983 في أرمينيا وأنهت المدرسة الثانوية في بطرسبورغ، وهي حائزة العديد من الجوائز الروسية والأجنبية ومشاركة في البرامج التلفزيونية الروسية والحفلات الموسييقية الكثيرة. ومنحتها منظمة الأمم المتحدة عام 2016 لقب "فنانة اليونسكو في سبيل السلام".

المصدر: فيدوموستي