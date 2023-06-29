باليه "الحرب والسلم" من دونباس إلى موسكو

ستشهد مدينة سمفروبول في شبه جزيرة القرم الروسية نهاية أغسطس المقبل عروض مسرح الأوبرا والباليه من دونباس.

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أما مسرح "البولشوي" فسيستضيف فريق هذا المسرح في موسكو في سبتمبر المقبل. صرح بذلك وزير الثقافة في حكومة جمهورية دونيتسك الروسية ميخائيل جلتياكوف وقال إن مسرح الأوبرا والباليه في دونيتسك سيأتي إلى موسكو بمشروعه الجديد، وهو باليه "الحرب والسلم" للمؤلف الموسيقي الروسي فياتشيسلاف أوفتشينيكوف والذي يعرض لأول مرة في مسرح "البولشوي"، وأوضح أن هذا المشروع الفني يتحقق في إطار مشروع أكبر حجما، وهو المشروع الرئاسي للمبادرات الثقافية.

ويشارك في المشروع نجوم باليه موسكو ومسرح دونيتسك للأوبرا والباليه، وبلغ عدد المشاركين في المشروع 180 فنانا، بمن فيهم فنانو فرقة الأوبرا والأوركسترا.

وأعاد المدير الفني لمسرح "دونيتسك" فاديم بيساريف الذي تولى إخراج وتصميم الباليه إلى الأذهان أن عروض مسرحه ستبدأ في أغسطس المقبل في عاصمة جمهورية القرم الروسية سمفيروبول، ثم ستستمر في موسكو.

المصدر: تاس