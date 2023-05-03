لأول مرة.. الأوركسترا العسكرية الروسية تقيم حفلا موسيقيا كبيرا في مسرح البولشوي

قامت أوركسترا وزارة الدفاع الروسية يوم 30 أبريل الماضي لأول مرة بأدائها في مسرح ألبولشوي" بموسكو أمام قدامى الحرب الوطنية العظمى والضباط والجنود.

بمن فيهم المشاركون في العملية العسكرية الخاصة وبعرض النصر في الساحة الحمراء يوم 9 مايو الجاري.

صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال: لأول مرة قدّم موسيقيو الأوركسترا الرئيسية لوزارة الدفاع الروسية وفرقة "ألكسندروف" العسكرية الأكاديمية للرقص والغناء والفنانون في مسرح "البولشوي" ومسرح "أوبرا الجديدة" في موسكو وكذلك فرقة "آلاش" الموسيقية لشعب جمهورية (تيفا) الروسية حفلا موسيقيا كبيرا على الخشبة الجديدة لمسرح "البولشوي" في موسكو".

إقرأ المزيد

وأقيم الحفل الموسيقي بحضور العسكريين الروس والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأفراد عائلاتهم وقدامى المحاربين والقوات المسلحة الروسية، وكذلك الجنود والضباط المشاركين في عرض النصر الذي سيقام يوم 9 مايو الجاري في الساحة الحمراء بموسكو.

وضم برنامج الحفل الموسيقي بعنوان "سيمفونية النصر" مؤلفات الموسيقيين الروس بيوتر تشايكوفسكي، سيرغي راخمانينوف، سيرغي بروكوفيف وأغنيات معروفة مثل "السمراء"، يوم النصر"، "أنت نغمي".

يذكر أن مسرح "البولشوي" يقدّم بشكل منتظم للجمهور المدني والعسكري عروضا لأفضل مسرحياته. وعلى سبيل المثال، عرض في عطلة رأس السنة وعيد الميلاد بليه "كسارة البندق" الشهير من تأليف بيوتر تشايكوفسكي. والمشاهدون هم المشاركون في العملية العسكرية الخاصة وأفراد عائلاتهم.

المصدر: تاس