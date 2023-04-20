إيرادات شباك التذاكر في مسرح البولشوي عام 2022 بلغت 2.7 مليار روبل

ستختتم فرقة الباليه موسمها عام 2023 بجولة في الصين وبالتحديد في عاصمتها بكين ، حيث ستعرض في 25 يوليو باليه " دون كيشوت" وستقيم حفلا كبيرا بمشاركة أبرز الفنانين والفنانات.

وقال مدير عام مسرح "البولشوي" فلاديمير أورين:" اتفقنا على أن نقدّم عروضنا في المركز القومي الصيني للفنون المسرحية في بكين".

"من المعلوم أن "دون كيشوت" هو أحد أقدم عروض الباليه في مسرح "البولشوي". لقد خضع للعديد من الترميمات والتحديثات. ويتم تقديمه في الوقت الراهن على شكل نسخة من الباليه أعدها مصمم الباليه المعروف، أليكسي فادييف.

إقرأ المزيد

وتحدث أورين عن جولات أخرى لمسرحه فقال إن فرقة الأوبرا ستزور العام الجاري مع أوبرا "يفغيني أونيغين" كالينينغراد في أقصى غرب روسيا، حيث ستقيم حفلا موسيقيا كبيرا. وأضاف أن فناني الأوبرا والأوركسترا سيشاركون في مهرجان "القدس الجديدة "حيث سيؤدي الفنانون سيمفونية "الأجراس" الغنائية للمؤلف الموسيقي الروسي سيرغي رخمانينوف الذي أحييت الأسبوع الماضي الذكرى الـ150 لميلاده، فضلا عن أوبرا "أليكو" من تأليفه.

أما بالنسبة للموسم المقبل، فإن مسرح "البولشوي" يخطط للقيام بجولات عبر روسيا وبيلاروس في مدن مثل ليبتسك، ومينسك، وكيروف، وأوفا، وتشليابينسك.

وقال مدير عام المسرح في ختام الحديث الذي أدلى به لوكاة "تاس" الروسية إن إيرادات شباك التذاكر عام 2022 في "البولشوي" بلغت 2.7 مليار روبل، ما يزيد بمقدار 267 مليون روبل عن إيرادات عام 2021.

المصدر: تاس