مسرح البولشوي يستعد للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيسه

سيقدّم مسرح البولشوي الأكاديمي الحكومي عام 2025 أوبرا "بوريس غودونوف" على ساحة "سوبورنايا" في الكرلملين.

وذلك في إطار برنامج الفعاليات التي ستقام بمناسبة حلول الذكرى الـ250 لتأسيس المسرح.

أعلن ذلك مدير عام مسرح "البولشوي" فلاديمير أورين في اجتماع اللجنة التنظيمية الخاصة بتحضير وإجراء الاحتفالات اليوبيلية.

إقرأ المزيد

وقال إن الاحتفالات اليوبيلية بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيس مسرح البولشوي ستقام عامي 2025 – 2026 وأضاف قائلا:" قد تلقينا الموافقة من البطريرك كيريل على إقامة العرض المسرحي الكبير في إحدى ساحات الكرملين قبالة كاتدرائية ""أوسبينسكي". وأوضح قائلا إن عامي 2025–2026 سيشهدان 3 حفلات يوبيلية كبيرة: أحدها هو حفل الباليه، وثانيها حفل الأوبرا وثالثها الختامي حفل الباليه والأوبرا الذي سيقام في 28 مارس عام 2026. وقال مدير عام المسرح أن مارس عام 2026 سيشهد كذلك إقامة معرض "250 رائعة لمسرح البولشوي" الذي سيسلّط الضوء على تاريخ المسرح وعلاقته بتاريخ روسيا وأهم مسرحياته.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا في اجتماع اللجنة التنظيمية إن برنامج الفعاليات الاحتفالية يتضمن 46 فعالية، ومن أهمها المسابقة الدولية الـ15 لفناني البالي التي ستقام في صيف عام 2026 في مسرح البولشوي بموسكو. وأعادت إلى الأذهان أن مسرح البولشوي له علاقة بنجوم الأوبرا والباليه العالمية مثل مايا بليسيتسكايا، يلينا أبرازتسوفا، غالينا أولانوفا، يوري غريغوروفيتش وغيرهم

المصدر: تاس