فنانة مصرية تتعرض لحادث سير (صور)

تعرضت الفنانة المصرية شاهيناز، لحادث سير أدى إلى تضرر سيارتها، وفق ما ذكرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وشاركت المطربة شاهيناز متابعيها صورة لسيارتها التي تعرضت لحادث تصادم، معلقة بالقول "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع شاهيناز، متمنين لها السلامة.

ويُذكر أن الفنانة شاهيناز كانت قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في بيت السحيمي، حيث قدمت خلاله عددا من أغانيها المميزة.

المصدر: RT