مصر.. أنباء عن التحفظ على المطرب حسن شاكوش بسبب تعديه على طليقته ومحاميه ينفي

قال المحامي فهد مرزوق، دفاع ريم طارق، زوجة المطرب المصري حسن شاكوش إن الجهات المعنية تحفظت على شاكوش، بسبب تعديه على طليقته أثناء تنفيذ قرار بتمكينها من مسكنها بأحد الكمبوندات.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشار المحامي فهد مرزوق إلى أن مطرب المهرجانات تعدى بالسب والقذف والألفاظ الخارجة على زوجته السابقة، ريم طارق، خلال تنفيذ قرار جهات التحقيق بالتمكين من مسكن الزوجية.

في حين نفي محمد أبو العلا، محامي مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، القبض عليه خلال تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد الحصول عليه من جهات التحقيق، مؤكدا أنه في طريقه هو ومطرب المهرجانات، حسن شاكوش، لتحرير محضر ضد طليقته، ريم طارق، واتهامها بالتعدي عليه بالسباب.

ونشرت ريم طارق، زوجة شاكوش السابقة، مقطع فيديو لبث مباشر من أمام فيلا مسكن الزوجية بأحد الكمبوندات، بصحبة رجال الأمن، بعد حصولها على قرار تمكين من جهات التحقيق، حسب وصفها.

وقالت ريم طارق إن شاكوش تعدى عليها بالسب والألفاظ الخارجة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تأخذ ملابسها الخاصة، على الرغم من حصولها على قرار تمكين من جهات التحقيق قبل شهرين، حيث أوضحت قائلة: "معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن اخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل، ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم".

وأردفت: "أنا ما قلتش سبب المشاكل لحد دلوقتي، وما عملتش حاجة غير أني جاية اخد هدومي لأني كنت ممنوعة من الدخول، ومش عارفة أنفذ قرار التمكين، وهو بيشتمني قدام الناس وبهدلني وسط الشارع، وده المكان اللي ساكنين فيه وقاعدين فيه لوحدينا وهو جاب أهله وأنا مش معايا حد من أهلي".

وتابعت: "أنا رفعت قضية باللي حصل بيني وبين حسن شاكوش ومش هتكلم في اللي حصل لأنه حاجة كبيرة وما ينفعش تتقال، ويمكن أحكي اللي حصل يا عالم".

المصدر: "القاهرة 24"