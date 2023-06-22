وفاة أحد تلامذة الموسيقار العالمي دميتري شوستاكوفيتش

توفي اليوم عن 83 عاما فياتشيسلاف ناغوفيتسين الحاصل على لقب الاستحقاق، أستاذ نظريات الموسيقى بكونسيرفاتوار بطرسبورغ الحكومي، أحد تلامذة الموسيقار الروسي العالمي دميتري شوستاكوفيتش.

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وقد ولد فياتشيسلاف ناغوفيتسين في مدينة ماغنيتوغورسك، ودرس بمدرسة الموسيقى بمدينة أولان أوديه عاصمة جمهورية بورياتيا، في فصل آلة الفيولينه. وفي عام 1954، انتقل ناغوفيتسين إلى مدينة لينينغراد (بطرسبورغ الحالية) ليلتحق بمعهد موسورغسكي المتوسط، ثم التحق بكونسيرفاتوار لينينغراد عام 1958، ثم درس بمرحلة الدراسات العليا في فصل المؤلف السوفيتي العالمي دميتري شوستاكوفيتش.

تشمل مؤلفات ناغوفيتسين كونشيرتو للفيولينه والأوركسترا، وكونشيرتو للأوركسترا "سوبرا بروفوندا"، و"تأملات"، مقطوعة سيمفونية بمناسبة الذكرى المئوية لدميتري شوستاكوفيتش وغيرها من الأعمال.

المصدر: نوفوستي