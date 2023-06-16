"تحت شمس واحدة".. روسيا ومصر تحتفلان سويا

أقام البيت الروسي في القاهرة معرضا فنيا يسمى "شمس واحدة روسيا - مصر" بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والقاهرة.

وافتتح المعرض الذي يعد نوعا من الحوار الفني والثقافي بين الفنانين من كلا البلدين، كل من بافيل كيديسيوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية وداريا كاراتشيفا، رئيسة المشروع الفني وفنانة الغرافيك، بالإضافة إلى مشرفي المعرض الفنان أرتور ميرزويان وتاتيانا دفوريادكينا.

ومن الجانب المصري شارك في المعرض الفنانون – الدكتور ياسين حراز وهبة صالح ومحمد بسيوني.

ويهدف المعرض لربط الشعبين الروسي والمصري ببعضهما البعض، حيث طالما كان الفن هو الخيط الذي يربط بين البلدان والشعوب، وتم تخصيص هذا المعرض لدراسة تأثير التقاليد الثقافية لمصر القديمة على الفن الروسي ودراسة النشاط الفني لممثلي الحداثة الروسية وأتباعهم في القاهرة والإسكندرية.

المصدر: RT