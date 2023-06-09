استطلاع رأي: بوشكين وبولغاكوف ودوستويفسكي يتصدرون قائمة المفخرة الأدبية الروسية

أجرت بوابة "ليتريس" الإلكترونية الأدبية عشية الاحتفال بيوم روسيا في 12 يونيو استطلاعا لرأي المواطنين الروس بالأدباء الروس الكلاسيكيين الذين يفتخر بهم المواطنون.

وجاء في تقرير صادر عن البوابة أن قائمة المفخرة يتصدرها ألكسندر بوشكين (78%) ، ويأتي في المكانة الثانية ميخائيل بولغاكوف ( 68%). واحتل فيودور دوستويفسكي المرتبة الثالثة ( 64%). وضمن قائمة الأدباء الروس الخمسة الذين يفتخر بهم المواطنون أنطون تشيخوف (62%)، وليف تولستوي (61%). أما قائمة الأدباء العشرة فتضمنت كلا من الشاعر سيرغي يسينين (59%) والكاتب نيقولاي غوغول (57%) وشاعر القرن الـ19ميخائيل ليرمونتوف وشاعرة القرن العشرين آنا اخماتوفا (50%). وفي ختام القائمة كاتب الأطفال كورناي تشوكوفسكي.

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ونقلت الخدمة الصحفية للبوابة الإلكترونية عن كبير المحررين في شركة "ليتريس" يكاترينا بافلوفا قولها: "كان من المتوقع أن يتصدر ألكسندر بوشكين القائمة لأنه شاعر وطني يعرفه ويعرف قصائده وحكاياته كل روسي منذ نعومة أظفاره. ولكن فوجئت البوابة بغياب الكاتب المسرحي ألكسندر أوستروفسكي عن القائمة ووجود الشاعرة آنا أخماتوفا التي حلت محل زميلتها الشاعرة مارينا تسفيتايفا.

وأظهر استطلاع الرأي أن 96% من القراء يفتخرون بالأدباء الكلاسيكيين الروس. وأشار 90% إلى أن المؤلفات الكلاسيكية للأدب الروسي لا تزال راهنة في الوقت الراهن. وقال 59% إن القارئ يتعمق من خلال قراءة مؤلفاتهم في عقلية الشعب الروسي ويطّلع على نفسية وسلوك الإنسان الروسي.

يذكر أن بوابة "ليتريس" أجرت استطلاع الرأي في يونيو الجاري، وشارك فيه 1400 شخص من المتعاملين معها تتجاوز أعمارهم الـ16 عاماً ويمثلون مختلف المدن الروسية.

المصدر: تاس