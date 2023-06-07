البيت الروسي في كولومبو يعرض مسرحية مستوحاة من حكايات بوشكين

افتتح يوم اللغة الروسية في البيت الروسي في عاصمة سري لانكا كولومبو بعرض مسرحي مستوحى من حكايات الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

افتتح يوم اللغة الروسية 6 يونيو في البيت الروسي في عاصمة سري لانكا كولومبو بعرض مسرحي مستوحى من حكايات الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

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وصرحت مديرة ممثلية "روس سوترودنيتشيسفو" (البيت الروسي) في سريلانكا ماريا بوتابوفا لوكالة "تاس" الروسية أن العرض المسرحي قُدّم باللغتين الروسية والإنجليزية.

ودارت رواية العرض المسرحي على العشب مباشرة حول شجرة بانيان ضخمة (البلوط الأخضر وفقا لحكاية بوشكين) غرسها رئيس سري لانكا ريتشارد جاياواردينا عام 1986 بمناسبة افتتاح ممثلية "روس سوترودنيتشيستفو" (البيت الروسي) في كولومبو.

وقالت بوبوفا التي أخرجت العرض إن شجرة بانيان لعبت دور البلوط الأخضر الذي كانت " السلسلة الذهبية" ملفوفة حوله، وجلست حورية البحر على أغصانه. وضمن بطولة المسرحية الموظفون في البيت الروسي من الروس وسكان سري لانكا.

وجمعت الفعالية الأدبية بين 70 شخصا من طلاب سري لانكا وأساتذة اللغة الروسية والتلاميذ والدبلوماسيين في السفارة الروسية في كولومبو.

وتلا المشاركون قصائد بوشكين التي قدمت بثلاث لغات: الروسية والإنجليزية والسنهالية.

يذكر أن روسيا تحتفل كل عام في 6 يونيو بعيد ميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين ( 1799 - 1837). وقد أعلنت الحكومة الروسية 6 يونيو يوم اللغة الروسية على الصعيديْن الوطني والدولي.

المصدر: تاس