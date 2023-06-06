روسيا تكشف في الهند عن قبعة "مونوماخ" المثقلة بالحجارة الكريمة

سيتم الكشف عن نموذج حجمي لقبعة "مونوماخ" الروسية المرصعة بالحجارة الكريمة والثقيلة الوزن في معرض بالهند سيقام في سبتمبر عام 2023.

وسيكشف عن النموذج الحجمي لقبعة "مونوماخ" في معرض "المتحف الرقمي G20- الممر الثقافي" الذي سيقام في الهند في سبتمبر عام 2023. أعلنت ذلك الجمعة 4 يونيو الخدمة الصحافية لمتاحف الكرملين.

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وجاء على قناة "تليغرام" الرسمية لمتاحف الكرملين أن "قبعة "مونوماخ" هي من أرقى أعمال فن المجوهرات، وكانت دائما تلفت انتباه الباحثين والعلماء والمؤرخين، وهي أحد المعروضات المفضلة لزوار متحفنا. وسيتم إعداد نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد قريبا ، كما سيتم عرضه في معرض "متحف G20 الرقمي - معرض الممر الثقافي " الذي سيقام في الهند في سبتمبر 2023".

يذكر ان قبعة "مونوماخ" هي رمز للحكم القيصري في روسيا. وإنها واحدة من أقدم الشعارات في متحف الأسلحة بالكرملين بموسكو.

والقبعة عبارة عن غطاء رأس ذهبي بحافة من فرو السمور يتوّجه الصليب، وتم تزيينه باللآلئ والأحجار الكريمة.

جدير بالذكر أن مونوماخ (1053 – 1125) هو أمير روستوف وسمولينسك وبيرياسلافل والأمير الأعظمي في كييف، انتقل إليه لقب "مونوماخ" من زوجته الأميرة البيزنطية وقريبة الإمبراطور مونوماخ البيزنطي، وتميزت الفترة القصيرة لحمكه في بلاد الروس القديمة ( 1113 – 1125) بالاستقرار والازدهار.

المصدر: تاس