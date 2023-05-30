بطولة هيفاء وهبي وعدد من مشاهير مصر.. فيلم "رمسيس باريس" يمنع من العرض بحكم قضائي

أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر برئاسة خالد عبد الجليل، يوم الثلاثاء، قرارا بسحب فيلم "رمسيس باريس" من دور العرض، ووقف عرضه على المنصات.

وأبلغت الرقابة على المصنفات الفنية موزع الفيلم بضرورة سحب النسخ، وذلك بسبب أزمة الفيلم وتنفيذا لحكم المحكمة الاقتصادية الذي صدر مؤخرا لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري.

وتطورت الخلافات بخصوص فيلم "رمسيس باريس" بعدما وصل الأمر للمحكمة الاقتصادية في أزمة من قبل منتجي العمل بمصر أو المنتج الفرنسي بي بي ناصري الذي أكد حقوقه في الفيلم، حيث تبادل الطرفان البيانات سواء بإصدار الأحكام أو بوقف الفيلم أو بمشاكل الشركة في غرفة صناعة السينما أو بدعاوى رد الشرف والتشهير.

ويوم الاثنين، أصدر بيان من المحامي ياسر قنطوش حول وقف العمل من دور العرض، لتؤكد الشركة المنتجة في بيان لها قبل ساعات عدم صحة الأمر وأن الفيلم مازال في دور السينما بشكل طبيعي.

وقالت الشركة التي يمتلكها المخرج أحمد خالد موسي وريمون رمسيس في بيانها: "ردت شركة "AKA" للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي، والمنتجة لفيلم "رمسيس باريس" على ما نشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إيقاف عرض فيلم رمسيس باريس بحكم قضائي.

وشددت على أن الفيلم مستمر عرضه في دور العرض بشكل طبيعي وأن ما يحدث ضد الفيلم حملة مغرضة ضد الشركة من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوى التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه: "تنوه الشركة بأنها حين نما إلى علمها، صدور حكم قضائي من القضاء المستعجل بمنع عرض بعض المشاهد الخاصة بأحد الممثلين بالفيلم وذلك لوجود خلافات بينه وبين المنتج المنفذ بفرنسا وتم ذلك في غيبة من الشركة ودون إعلام بتلك الجلسة عن طريق التزوير وعليه فقد قامت الشركة بالطعن بالاستئناف على ذلك الحكم الباطل".

وأردف البيان:"تنوه الشركة أن فيلم رمسيس باريس قد مر بجميع القنوات الشرعية للحصول على كل الموافقات اللازمة للعرض داخل وخارج جمهورية مصر العربية وموقف الشركة سليم، وأن الحكم الصادر هو حكم غير نهائي صدر بناء على معلومات مغلوطة قدمت أمام القضاء والتي بعد إيضاحها سوف يتم إلغاؤه، وأن الفيلم يتم عرضه بصورة طبيعية"، متابعا: "كما تنوه الشركة أنها قامت برفع استئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2023 بمحكمة القاهرة االاقتصادية بتاريخ 8 مايو 2023، وتحدد لها جلسة 21 مايو 2023، وتم التأجيل لجلسة 16 سبتمبر 2023 وأن الموضوع مطروح أمام القضاء، وأن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ماهو إلا محاولات لتشويه وإثارة المشاكل للشركة والابتزاز، وأن الشركة لن تتهاون في الحصول على كافة حقوقها من كل من يحاول تشويه صورتها في موضوع لا يزال مطروحا أمام القضاءين المصري والفرنسي".

وأمس الاثنين، أصدر المحامي ياسر قنطوش بيانا أكد فيه وقف الفيلم بدور العرض السينمائي المصري، وتابع أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكما قضائيا نهائيا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس.

وأكد المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري في بيان صحفي أن الشركة المنتجة قامت بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وقامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتا لحين الفصل في الإشكال، لافتا إلى أن الحكم صدر الأحد، برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.

وقام المحامي ياسر قنطوش، بترجمة القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات الموجودة بداخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد على الفيلم وعرضه.

جدير بالذكر أن فيلم "رمسيس باريس" انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي ومستمر في عرضه حتى الآن، وهو من بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي المرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامي مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

المصدر: "المصري اليوم"