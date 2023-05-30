إسرائيل تعرض فيلما مثيرا للجدل حول الأزهر الشريف

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن عرض فيلم "صبي من السماء" Boy from Heaven المثير للجدل والذي تعتبره أوساط مصرية مسيئا للأزهر الشريف.

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وكشف الصحيفة لأول مرة أن الفيلم للمخرج السويدي ذي الأصول المصرية طارق صالح، سينطلق قريبا بمنصات إسرائيلية، كاشفة أن أبطال الفيلم إسرائيليو الجنسية.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عام 2022 الماضي.

وتعرض فيلم Boy from heaven إلى العديد من الانتقادات، حيث اتهم بالإساءة لمؤسسة الأزهر الشريف، وتشويه صورة رجال الدين بالأزهر.

وقال الناقد الفني الإسرائيلي يشاي كيتشيلز، إن الفيلم ممزوج بالسياسة والدين، وهو فيلم مثير وغير عادي ومصنوع جيدا ويتناول جامعة الأزهر المرموقة في القاهرة، التي تعد المركز الرائد في العالم للإسلام السني.

وقالت الصحيفة العبرية أن بطل الفيلم هو الممثل الإسرائيلي توفيق برهوم، كما يضم ممثلين إسرائيليين آخرين وهم فارس فارس، ومحمد بكري ومكرم خوري، وتدور أحداثه حول قصة آدم وهو نجل صياد سمك، يحصل علي منحة للدراسة في جامعة الأزهر العريقة في القاهرة، وبعد فترة وجيزة من وصوله، يتوفى إمام الأزهر فجأة ويندلع صراع على السلطة لمن يخلفه، ثم يتم تجنيده ليتسلل إلى مجموعات مختلفة داخل الجامعة لنقل معلومات للأجهزة الأمنية حول ما يحدث في أروقتها، مضيفة أنه تم تصوير الفيلم في اسطنبول. وكان ممثل السويد في حفل الأوسكار الأخير.

كما تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها الفيلم المثير للجدل قائلة، إن الفيلم يتحدث عن مجموعة من المكائد والمؤامرات في القاهرة من خلال فريق يضم ممثلين من مواطني إسرائيل العرب، حيث يقدم مخرج الفيلم طارق صالح نظرة من الداخل على المجتمع والسياسة المصريين، ويتمكن من إنتاج نص ملتوي ومدهش، يعبر الحدود والأديان، ويعرف كيف يضغط على الدواسة عند الضرورة، على حسب تعبير الصحيفة.

وزعم الناقد السينمائي الإسرائيلي شموليك دوفديفاني، أن فيلم "Boy from Heaven" هو أقرب شيء إلى السينما المصرية يمكن مشاهدته على المنصات الإسرائيلية الآن.

وأضاف أن المخرج طارق صالح هو ابن لأب مصري يعيش في السويد، وتدور الحبكة بالكامل في القاهرة ومع ذلك، تم تصوير الفيلم في اسطنبول، وأن هذا المخرج أصبح شخصا غير مرغوب فيه في مصر بعد فيلمه السابق المثير للجدل أيضا The Nile Hilton Incident، موضحا أن فيلمه الأخير عن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر والذي يعرض في إسرائيل حاليا إنتاج مشترك سويدي – فنلندي - دنماركي وفرنسي، والممثلين ليسوا مصريين ولكن مواطني عرب إسرائيل.

الجدير بالذكر، إنه تم اختيار فيلم "صبي من الجنة"، للمخرج السويدي من أصول مصرية طارق صالح، لتمثيل السويد في قسم الأفلام العالمية، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023.

وتم اختيار فيلم "صبي من الجنة" من قبل لجنة تحكيم الأوسكار السويدية، للمنافسة في الجائزة، متغلبًا على فيلمين آخرين، هما: "I Am Zlatan"، للمخرج ينس سجورجن، والوثائقي "ماجنوس جيرتين"، وعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في مايو 2022، وفاز بجائزة أفضل سيناريو التي ذهبت لمؤلف ومخرج العمل طارق صالح.

وعرض الفيلم في مهرجان لندن السينمائي، يوم 5 أكتوبر 2022، كما افتتح به مهرجان استوكهولم في نوفمبر من العام نفسه.

المصدر : صحيفة يسرائيل هايوم + يديعوت أحرونوت