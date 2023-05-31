عدة أفلام روسية تشارك في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الـ25

يتضمن البرنامج الرئيسي لمهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي الـ25 الذي يقام في 9 - 18 يونيو المقبل بضعة أفلام روسية.

جاء ذلك في بيان نشرته الاثنين 29 مايو لجنة تنظيم المهرجان. ويتسابق فيلم "جون جولي" الروسي الجورجي المشترك من إخراج أوكسانا بيشكوفا مع الأفلام السينمائية من البلجيكا وبريطانيا والهند وإسبانيا وإيطاليا وإيران والصين واليابان والتي دخلت فئة الأفلام السينمائية الطويلة.

ويمثّل روسيا كذلك فيلمان قصيران بفئتي "الرسوم المتحركة" و"الأفلام القصيرة". والمقصود بالأمر هو فيلم "المنزل الذي عشنا فيه" من إخراج أندريه كريشيتوف وفيلم "ألحان مسروقة" من إخراج يوري بوغوسلافسكي.

ويتكون البرنامج الرئيسي للمهرجان " الكأس الذهبي" من فئات "الأفلام السينمائية الطويلة "، "الرسوم المتحركة"، الأفلام الوثائقية"، والأفلام القصيرة".

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وقد بدأت التحضيرات لإقامة مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي الـ25 في النصف الثاني لعام 2022، وخلال هذه الفترة تلقى لجنة تنظيم المهرجان نحو 8800 فيلما من 128 بلدا. وتم ترشيح 53 فيلما للمشاركة في البرنامج الرئيسي.

يذكر أن مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي يقام منذ عام 1993، وتضمنت لجنة التحكيم للمهرجان في أعوام مختلفة المريكي أوليفر ستون والروسي كارين شاهنازاروف وغيرهما من نجوم السينما العالمية.

وقد نال فيلم "الضمير" الروسي من إخراج أليكسي كوزلوف جائزتيْن لقاء أفضل سيناريو وأفضل إخراج سينمائي في مهرجان "شنغهاي" عام 2021.

المصدر: تاس