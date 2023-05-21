مصممة غرافيك مصرية: يمكن شغل الفنان الروسي عدى عليا وأحترم حقوق الملكية الفكرية

قالت مصممة الغرافيك المصرية غادة والي المتهمة بسرقة تصميمات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن أعمال الفنان الروسي من الصعب ألا تكون مقتبسة من الحضارة المصرية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج "الحكاية عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "الرسومات شبه بعض لإننا واخدين من نفس المصدر الفرعوني، ممكن شغله وشغل ناس تانية غيره عدى عليا، ممكن أكون شفته فعلا".

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وأشارت إلى أنها لم تنف في تصريحاتها وجود شبه بين التصميمات واللوحات، بسبب ما أرجعته لأكثر من مرة إلى الاقتباس من الفن الفرعوني والمدرسة التشكيلية.

وأكدت المصممة غادة والي احترامها لحقوق الملكية الفكرية.

وأشارت إلى أن الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق فسخت العقد مع شركتها قبل اندلاع أزمة الفنان الروسي بسبب خروجهم في برنامج تلفزيوني للحديث عن المشروع قبل انتهاء التسليم.

مرة أخرى تعود مصممة الغرافيك المصرية غادة والي إلى دائرة الضوء بعد ان اتهمها الفنان الروسي جورجي كوراسوف بسرقة أعماله، للمرة الثانية، في حملة لإحدى شركات المياه الغازية.

وأوضح أحمد حسن محامي الفنان الروسي أن كوراسوف اكتشف هذه السرقة على الصفحة الخاصة بالرسامة غادة والي، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصممة المصرية وشركة المياه الغازية لتعويض الفنان الروسي.

وعلاقة والي وكوراسوف، تعود إلى العام الماضي عندما اتهمها بسرقة لوحاته في إطار تصميم جدارية في محطة مترو أنفاق "كلية البنات" في القاهرة، وقدم الاثباتات بصور لوحاته المرسومة قبل عقود من استخدامها من قبل غادة والي.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية