فنان روسي يتهم مصممة مصرية وشركة بيبسي بسرقة رسوماته واستخدامها في إعلان خاص

تواجه المصممة المصرية غادة والي، أزمة جديدة بعد زعم سرقتها بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي غريغوري كوراسوف، واستخدامها في أحد إعلانات شركة بيبسي دون علم صاحبها الأصلي.

وقال محامي الفنان التشكيلي، إن السيد كوراسوف اكتشف أن أحد لوحاته ورسوماته الفنية تم استخدامها في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، الخاصة بشركة بيبسي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأوضح المحامي، أن الفنان الروسي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة بيبسي والمصممة غادة والي، وطالب بتعويض مادي ضخم واعتذار رسمي من الشركة عن تلك الأفعال غير المبررة لسرقة مجهود وأعمال شخص ونسبها إليهم.

وأردف المحامي بأن أعمال كوراسوف واضحة، وأن لديهم جميع المستندات الدالة على أن تلك الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك الفنان الروسي.

وفي وقت سابق، أثار حديث فنان روسي عن سرقة لوحات من أعماله واستخدامها في إحدى محطات المترو، جدلا وغضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

واتهم الفنان التشكيلي الروسي، غريغوري كوراسوف، المصممة غادة والي، بسرقة أربع لوحات من أعماله، واستخدامها بتغييرات طفيفة في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة.

وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى دون ذكر اسمي".

وأشار إلى أن اللوحات في محطة كلية البنات موقعة باسم المصممة غادة والي. ووفقا للروسي، فقد استخدمت مجموعة من صوره، وقصّت الأشكال، وغيرت اللون وقامت بتجميع تركيبة منها.

وقال كوراسوف: "لقد صدمت عندما رأيت هذا العمل في مترو الأنفاق. من ناحية، من الجميل أن تكون لوحاتي معروفة في مصر، وكذلك صور زوجتي (كل النساء في لوحاتي هن زينة). من ناحية أخرى، فإن الأمر مزعج".

وأشار إلى أن المصممة المصرية أضافت صورا للإلهة المجنحة وإيزيس إلى لوحاتها، وأخذت الباقي من أعماله التي وصفها الرسامون الروس على أنها من العصور القديمة.

وقال كوراسوف إنه لجأ إلى المحامين طلبا للمساعدة. وفقا له، لم يطلب منه أحد الإذن لاستخدام عمله، ولم تتواصل غادة والي معه.

وأوضح كوراسوف تاريخ لوحاته الأربعة المستخدمة دون إذنه، خاصة أن واحدة منها تسبق جدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ 27 عاما.

المصدر: وكالات