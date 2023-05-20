ممثلون مغاربة يتهمون منتج عمل فني رمضاني بالاحتيال عليهم

تلاحق الفنان الكوميدي المغربي، عبد الفتاح جوادي، تهم بالنصب والاحتيال بعد تقدم مجموعة ممثلين مغاربة بشكوى قضائية ادعوا فيها بأنه يماطل في أداء أجورهم لقاء عمل فني كان هو منتجه.

وتوجه ممثلون المغاربة من أبطال سلسلة "تريكة القنب" الكوميدية بشكاية استعجالية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وقال الممثل عبد القادر عيزون إنه شرع في تصوير العمل المذكور وظل يطالب جوادي بالعقد، لكن الأخير كان يماطل ليقدم له بعد إصرار "عقدا مزورا لا يستوفي شروط العقود التي تعتمدها شركات الإنتاج".

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وتابع عيزون بأنه وجد نفسه ضحية نصب واحتيال من زميله في المجال الفني، الذي رفض تسديد أجره المقدر بـ40 ألف درهم، وهو الأمر الذي طال مجموعة من الممثلين المشاركين في السلسلة التي عرضت شهر رمضان الماضي، مضيفا أنه بعد مطالبتهم بحقوقهم المادية تعرضوا جميعا لوابل من السب والشتم من الكوميدي المغربي، الذي قال إنه لن يسدّد لهم أجورهم وأقفل عليهم الهاتف.

وأكد عيزون، أنه وجد نفسه يتعرض للقذف في الشرف والسب والشتم بكلام فاحش، وتابع: "تجنبت الرد بالمثل لأنني فنان يحبه الجمهور، ولم أرد أن أنزل إلى مستوى لا يليق بمقامي، لذلك سلكت طريق القانون".

هذا وقد حاولت "هسبريس" التواصل مع جوادي للحصول على تعليق منه، لكن هاتفه ظل يرن دون أي رد.

المصدر: هسبريس