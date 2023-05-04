العاهل محمد السادس ينعى مؤسس "جيل جيلالة" (صورة)

بعث الملك المغربي، محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفنان الطاهر الأصبهاني، مؤسس فرقة "جيل جيلالة"، الذي توفي صباح الأربعاء بمراكش عن 75 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وجاء في البرقية: "علمنا بعميق التأثر بنبأ وفاة الفنان القدير المشمول بعفو الله تعالى ورضاه المرحوم مولاي الطاهر الأصبهاني، أحد مؤسسي المجموعة الغنائية المتميزة جيل جيلالة".

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وأعرب الملك لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لأسرة الفقيد الفنية الوطنية، ولسائر أقربائه وأصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة: "في رحيل فنان مبدع متعدد المواهب، ساهم في تألق مجموعته الشعبية، وتفردها بأسلوب غنائي ظل يمتح مواضيعه وإيقاعاته من الموروث الثقافي المغربي الأصيل".

وأضافت البرقية: "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال ومن غيرة وطنية صادقة وتعلق متين بثوابت الأمة ومقدساتها".

المصدر: هسبريس