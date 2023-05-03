وفاة الفنان اللبناني القدير إيلي شويري

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء، بوفاة الفنان القدير إيلي شويري، عن عمر يناهز الـ84 عاما.

حياته:

- ولد إيلي شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايزة أحمد وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.

وبعد تعرضه لحادث سير وإصابته بكسر في يده، تشكلت انطلاقته الحقيقية في عالم الفن وبالتحديد في أروقة الإذاعة الكويتية عام 1960، حيث دعاه صديق إلى الكويت لتمضية فترة نقاهة واستجمام، وكان في العشرين من عمره، فجمعته الصدفة يومها بالملحن الكويتي الراحل عوض الدوخي الذي راح يشجعه على تعلم العزف على العود مع زميل له يدعى مرسي الحريري، وهو ملحن مصري كفيف.

بقي إيلي في الكويت أكثر من سنة، أحيا خلالها بعض الحفلات الصغيرة وتعرف على الموسيقى الخليجية وتعلم ايقاعاتها.

في منتصف عام 1962 وصلت إلى الكويت فرقة "الأنوار" اللبنانية ضمن جولة فنية كانت تقوم بها، وكانت تتألف من عدة مطربين لبنانيين بينهم وديع الصافي وسعاد الهاشم وزكي ناصيف وتوفيق الباشا، فاستيقظ الحنين في نفس إيلي وقرر العودة إلى بلاده بعدما حضر عرضا للفرقة، مزودا برسالة من أحد الاصدقاء في الكويت تطلب من موسيقي لبناني يدعى جوزيف شمعة ويعيش في لبنان دعم موهبة إيلي.

وأصبح إيلي عضوا في فرقة كورال تضمه إلى شمعة ونقولا الديك، فكان من ضمن الفريق المرافق لعدد من الفنانين بينهم فهد بلان ونزهة يونس.

وشارك إيلي شويري مع الرحابنة في 25 عملا مسرحيا بينها "الشخص" و"فخر الدين" و"الليل والقنديل" و"صح النوم" و"دواليب الهوا" وفيلم "بياع الخواتم".

المصدر: وكالات